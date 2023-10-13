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Huawei привез на российский рынок премиальные гибридные кроссоверы AITO M5 и M7Huawei привез на российский рынок премиальные гибридные кроссоверы AITO M5 и M7
В РФ можно купить кроссоверы AITO M5 и M7 от...

Huawei привез на российский рынок премиальные гибридные кроссоверы AITO M5 и M7

В РФ можно купить кроссоверы AITO M5 и M7 от Huawei по цене от 6,55 млн рублей

На выставке «СarX: революция в автобизнесе», организованной агентством «Автостат» в Москве, состоялась презентация премиального бренда AITO. Гибридные кроссоверы AITO M5 и M7 представили «МБ Рус» и группа компаний «Автодом». Автомобили уже доступны российским покупателям по цене от 6,55 млн рублей и 7,45 млн рублей соответственно.

AITO M5
AITO M5
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Представители пресс-центра «МБ Рус» рассказали, что AITO —это бренд автомобилей премиум-класса, владельцами которого являются марка Seres (Sokon) и концерн Huawei. Название бренда – аббревиатура Adding Intelligence To Auto, в переводе — «добавление интеллекта к автомобилю». Huawei взял на себя решение с внедрением «интеллекта», а Seres отвечает за производство автомобилей.

AITO M7
AITO M7

AITO M5 является последовательным 496-сильным гибридом с полным приводом и запасом хода до 1200 км. Интерьер салона украшает мультимедийная система Huawei Harmony OS. Что касается флагманского AITO M7, это шестиместный гибридный кроссовер, у него полный привод, два электромотора от Huawei мощностью 449 л.с. В салоне три ряда пассажирских сидений, в списке оснащений — инновационные решения. Отдельно стоит рассказать о кресле с функцией нулевой гравитации и акустической системе Huawei с 19 динамиками.

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Источник: Speedme.ru

Фото: AITO

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За РулемСветлана Тарасенко
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