Вымирающий вид: названы 10 лучших атмосферных моторов

HotCars привел 10 лучших двигателей, продолжающих использоваться на рынке

В отличие от турбированных моторов, атмосферный двигатель естественным образом всасывает воздух и готовит топливовоздушную смесь, а его мощность развивается более ровно и линейно. А еще такие моторы обладают лучшим звучанием, что для многих немаловажно.

Chevrolet LT1 6.2L V8

На первом месте рейтинга расположился Chevrolet LT1 6.2L V8. Этот мотор, установленный в Chevrolet Camaro SS, выдает впечатляющие 455 л. с., позволяя автомобилю разгоняться от 0 до 96 км/ч всего за 4 секунды. Прекрасное сочетание мощности и динамики делает этот двигатель одним из самых популярных на рынке.

На втором месте находится Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four. Этот 228-сильный «атмосферник» устанавливается в модели Toyota GR86 и Subaru BRZ.

Третье место в рейтинге занимает Chrysler HEMI 6.4L V8 с мощностью 485 л. с. Этот двигатель, благодаря своей мощности и богатому звуку, стал визитной карточкой многих моделей Chrysler.

Полный список выглядит следующим образом:

Chevrolet LT1 6.2L V8

Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four

Chrysler HEMI 6.4L V8

Lamborghini 5.2L V10

Chevrolet LT6 5.5L V8

Ford 5.0L Coyote V8

Lamborghini L545 6.5L V12

Lexus 2UR-GSE 5.0L V8

Porsche MA2.75 4.0L Flat-6

Ferrari F140 6.5L V12

Источник: HotCars

Фото: GM