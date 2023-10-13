На УАЗе рассказали, как трехосная «буханка» стала «Медеей» в помощь спасателям
В рамках цикла статей о редких и неизвестных широкому кругу читателей версиях внедорожников Ульяновский автозавод на своей страничке в соцсети ВКонтакте решил вспомнить про разработки трехосной «буханки».
Экспериментальная версия внедорожника УАЗ-452К была разработана в 1973 году. Автомобиль имел две модификации: с грузовой платформой и фургоном на 16 человек. У него было три оси и два варианта привода (6х4 или 6х6), задняя подвеска балансирного типа, двухскоростная раздатка.
Но этот автомобиль не имел шансов на серийное производство, потому что были большие вопросы к его проходимости, которая ухудшалась при большей массе, к тому же и расход топлива стал больше.
«Усложнение конструкции делало УАЗ-452К дороже и затрудняло ремонт», — рассказали специалисты завода.
Поэтому от дальнейших разработок этой трехосной «буханки» решили отказаться. Но спустя 20 лет идею воплотили в Грузии в конце 80-х. Там наладили выпуск трехосных внедорожников «Медея», созданных на базе УАЗ-452. Автомобили оснащали медицинским реанимационным оборудованием для оказания экстренной медпомощи. «Медея» очень выручала горных спасателей в их нелегком труде. Подчеркивается, что совокупный тираж «Медеи» в период с 1989 по 1994 годы составил примерно 500 экземпляров.
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Источник и фото: УАЗ
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