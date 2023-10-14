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Первый болид чемпиона «Формулы-1» продадут на аукционе

Первый победный Mercedes Льюиса Хэмилтона может стать самым дорогим в истории

Этот Mercedes «Формулы-1» стал символом эпохи, когда Льюис Хэмилтон и команда Mercedes начали свое доминирование в мире гоночного спорта. В 2013 году Хэмилтон одержал победу на этом автомобиле на Гран-при Венгрии, за год до начала гибридной эры. Именно на этой машине он принял участие в 14 из 19 гонок сезона «Формулы-1» того года.

Mercedes Льюиса Хэмилтона
Mercedes Льюиса Хэмилтона
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Этот автомобиль до сих пор обладает оригинальным безнаддувным двигателем V8 объемом 2,4 литра и полностью готов к дальнейшим гонкам. Это настоящий живой артефакт, который позволяет ощутить атмосферу исторического момента в мире гоночного спорта.

Ожидается, что стоимость этого автомобиля на аукционе достигнет невероятной отметки в 10-15 миллионов долларов.

Mercedes Льюиса Хэмилтона
Mercedes Льюиса Хэмилтона

Источник: IXBT

Фото: RM Sotheby’s

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За РулемЛежнин Роман
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