MG 5: свежий дизайн, автомат, чуть дороже 2 миллионов

В России стартовали продажи седана MG 5 с дизайном Mercedes-Benz CLA

MG 5 предлагает две комплектации - Comfort и Delux. Даже базовая комплектация имеет кожаный салон с подогревом передних кресел и электрорегулировкой водительского сиденья, климат- и круиз-контроль, а также медиасистему с 10-дюймовым экраном и систему кругового обзора.

MG 5

Под капотом автомобиля 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 114 л. с. в сочетании с вариатором. Габариты MG 5 составляют 4675 x 1842 x 1473 мм, а колесная база равна 2680 мм.

MG 5

Однако, что делает MG 5 еще более привлекательным для покупателей, это возможность доставки автомобиля прямо на дом. Компания InTelGo, являющаяся импортером MG в России, предлагает эту удобную услугу, освобождая покупателей от необходимости посещать автосалон.

MG 5

Также в ближайшем будущем планируется значительное расширение ассортимента автомобилей MG, предлагаемых официально в России. Среди ожидаемых новинок - минивэн MG Maxus 9, кроссоверы MG HS и MG ZS, а также гибридный MG VS HEV и другие модели.

Интерьер MG 5

Источник: Quto.ru

Фото: autohome.com.cn