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Уникальная «Буханка» 6х6: почему не пошла в серию

Экспериментальный УАЗ-452К был выпущен в 1973 году и до наших дней не дожил

Этот внедорожник имел две модификации: грузовую платформу и фургон на 16 человек. Однако, несмотря на свою уникальность, этот автомобиль не дожил до наших дней по ряду причин.

УАЗ-452К
УАЗ-452К

УАЗ-452К был оснащен тремя осями и имел два варианта привода: 6x4 или 6x6. Он также имел систему полного привода с двухскоростной раздаткой. Однако, в ходе тестирования инженеры столкнулись с определенными проблемами, которые сделали серийный выпуск этого автомобиля невозможным.

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Наш ответ санкциям Запада: УАЗ модернизировал сборку культовой «буханки»

Увеличение массы трёхосной «Буханки» негативно сказалось на ее проходимости и увеличило расход топлива. Кроме того, усложнение конструкции автомобиля привело к его увеличению в стоимости и затруднило процесс ремонта.

В результате, УАЗ принял решение отказаться от дальнейших доработок и серийного производства трёхосной «Буханки».

Однако наработки УАЗ-452К не были забыты: спустя 20 лет на базе этой машины в Грузии был создан внедорожник «Медея», который был оснащен реанимационным оборудованием и предназначался для оказания помощи горным спасателям.

Источник: Российская газета

Фото: УАЗ

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За РулемЛежнин Роман
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