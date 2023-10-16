Эксперт: машины из Японии будут востребованы в РФ, несмотря на запрет их ввоза

Востоковед объяснил, что будет с рынком РФ из-за запрета на ввоз машин из Японии

Японские автомобили отличаются высоким качеством и конкурентоспособными ценами, а необходимость их сертификации в России все равно окупится потребительским спросом, поэтому они будут востребованы у россиян, несмотря на запрет. Такое мнение выразил профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.

Рассуждая о последствиях запрета на поставку подержанных машин из Японии с корреспондентом MSK1.RU, эксперт подчеркнул, что конечная выгода от владения подобной машиной сгладит все неудобства, связанные с их официальным оформлением.

«Японские автомобили — высокого качества, с хорошей комплектацией, с конкурентоспособными ценами, и те неудобства, которые связаны с необходимостью их сертификации: правый руль, документация на японском языке — это все с лихвой окупается их высокими потребительскими свойствами», — подчеркивает собеседник издания.

Власти Японии в августе текущего года запретили экспорт в РФ любых автомобилей с объемом двигателя выше 1,9 л. Под запрет попали и машины с гибридными и электрическими силовыми установками.

Согласно данным Росстата, за 2022 год цены на иномарки поднялись на 40%. Несмотря на это, спрос на иномарки остается стабильно высоким. Даже с учетом всех процедур по растаможке и оплаты услуг фирм-посредников при перегоне японских машин в РФ, ценовое предложение по японским машинам привлекает россиян.

Фирмы-перекупщики продают машины с объемом двигателя менее 1,9 л. Обычно это авто бюджетного и компакт-класса — «кей-кары». Исключением являются более солидные марки, а также очень популярные у россиян Toyota Prius и Nissan Leaf. Хотя некоторые фирмы предлагают привезти в течение 2-3 месяцев, например, Toyota Prius, с доплатой 300 тысяч иен (это 201 845 рублей по актуальному курсу).

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Источник: msk1.ru

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС