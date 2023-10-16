Национальный автомобильный союз хочет урезать комиссии дилерам при продаже авто

Автомобили в РФ могут подешеветь на фоне урезания комиссии дилеров при продаже

Национальный автомобильный союз (НАС) направил обращение вице-премьеру Денису Мантурову, а также главам Центробанка и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с просьбой ограничить размер комиссий дилеров при продаже автомобилей. Копию письма проанализировали «Известия».

В тексте обращения говорится, что необходимо ограничить доход крупных дилеров от продвижения займов и страховых продуктов, введя предельный размер комиссии за автокредит у дилера не выше 4%.

Автокредиты становятся дороже, но не только повышение ключевой ставки Центробанка является фактором роста цен. В частности, комиссия за оформление займа достигает 9%, а тело кредита рассчитывается с учетом ряда навязанных продуктов, отмечают в НАС. Это ведет к дополнительному увеличению размера кредита на сотни тысяч рублей и к увеличению комиссии дилера за его оформление, объяснил автор инициативы, вице-президент НАС Антон Шапарин.

«Вся страна знает о том, что автодилеры навязывают дополнительные услуги и товары, прямо нарушая закон «О защите прав потребителя». И введение штрафа в 40 тыс. рублей проблему, конечно, не решит: дилеры просто заложат эту сумму в качестве еще одного «допа», — объяснил эксперт.

Шапарин убежден, что необходимо ликвидировать экономическую базу для подобных злоупотреблений и ввести полный запрет на установку любого оборудования и на работы до продажи автомобиля. Эти услуги можно будет заказать и после оплаты машины, подчеркивает эксперт.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин напомнил, что деятельность дилеров не подпадает под контроль ЦБ. Введение дополнительных норм за навязывание услуг он называет ненужной мерой, так как это уже прописано в законе. При этом Федюкин признал, что в законодательстве есть пробел в виде отсутствия контроля со стороны ЦБ над дилерами.

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Источник: iz.ru

Фото: Depositphotos