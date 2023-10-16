Старая прописка в свидетельстве о регистрации авто – чем это грозит водителям
Действующие правила регистрации транспортных средств обязывают собственника в течение 10 суток с момента приобретения (возникновения обстоятельств, потребовавших изменить регистрационные данные) внести изменения в регистрационные данные.
Сведения о месте регистрации собственника транспортного средства входят в состав регистрационных данных транспортного средства.
Мнение эксперта
Сергей Смирнов, юрист, автор Telegram-канала «Про правила»:
— Обязанность изменить регистрационные данные в ГИБДД возложена на собственника транспортного средств, который при смене адреса места проживания должен внести изменения в регистрационные данные транспортного средства.
Поэтому, даже если вы сменили адрес регистрации в черте одного населённого пункта, изменения нужно внести.
Если этого не сделать, то можно попасть в неприятную ситуацию, которую рассматривал Верховный суд.
Кратко суть дела. Автовладелец сменил место жительства. Изменения не внес в документы на автомобиль.
Ему пришел штраф на старый адрес. Штраф оплачен вовремя не был, так как автовладелец уже жил по другому адресу.
В результате автовладельца привлекли к ответственности за неуплату штрафа.
Суд посчитал, что автовладелец был извещен надлежащим образом и подтвердил необходимость извещения ГИБДД о смене адреса.
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Фото: АГН «Москва» и «За рулем»
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