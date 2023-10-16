Автостат: более 60% водителей в России не смотрят обзоры блогеров про автомобили

Назван топ-3 видеоблогеров, мнению которых доверяют россияне при покупке авто

Аналитики агентства «Автостат» в ходе очередного исследования «Автостат Омнибус — 2023» выяснили, какой видеоконтент смотрят российские водители и каналы каких блогеров, специализирующихся на автомобильной тематике, они предпочитают.

Более 60% автовладельцев ответили, что вообще не интересуются подобным контентом. При этом каждый шестой из опрошенных (16,3%) назвал блогера с ником Лиса Рулит. Вторым по популярности (12,3%) оказался видеоблогер Ильдар Авто-подбор, его смотрит почти каждый восьмой респондент. Тройку лидеров замыкает Давидыч, его смотрят 10,6% из числа опрошенных. Далее в списке идут AcademeG (7,9%), Дима Гордей (6%), Авто блогер (5,1%), Жекич Дубровский (3,7%), ПриветТачка (2,5%).

Специалисты «Автостата» уделили внимание и возрастной категории респондентов. Выяснилось, что аудитория в возрасте от 18 до 34 лет предпочитает смотреть Давидыча, AcademeG, Диму Гордея и Ильдара Авто-подбор. У людей 35 лет и старше в фаворитах канал Лиса Рулит.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autostat.ru

Фото: Unsplash