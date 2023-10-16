Бывший завод Volkswagen отдаст продажу запчастей со склада маркетплейсам

Россияне смогут купить оригинальные запчасти к VW и Skoda на Авито

После ухода из России европейских автоконцернов, в их российских подразделениях осталось немало запчастей, которые лежат на складах. На бывшем заводе Фольксваген в Калуге решили провести инвентаризацию и принять решение, что делать с этими комплектующими дальше.

Кроме запчастей к автомобилям марки Volkswagen, на калужском автозаводе также скопились комплектующие к автомобилям Шкода: их привезли с ГАЗа после расторжения контракта на их сборку на площадке в Нижнем Новгороде. По данным источника, «только одних шкодовских компонентов в Калуге сейчас – на 300 млн рублей».

Инвентаризация на предприятии должна выявить, что можно передать дилерам, а что отправить на продажу по другим каналам. В частности, рассматривается вариант продажи через сервис Авито и под это на заводе уже выделен отдельный склад.

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Источник: Русский автомобиль

Фото: vwgroup.ru