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Стало известно, чем загрузят мощности автозавода АГР в Калуге

«Русский автомобиль»: на бывшем заводе Volkswagen соберут 120 штук Chery Tiggo 7 Pro Max

На автозаводе AGR в Калуге (бывшее предприятие Volkswagen) до конца декабря соберут 120 китайских автомобилей Chery Tiggo 7 Pro Max. По данным источника на предприятии, скорее всего, дальнейшей перспективы сотрудничества с китайским партнером нет, а сборка маленькой партии кроссоверов лишь подтвердит намерения, озвученные ранее.

Сборка будет крупноузловой (отверточной). Chery Tiggo 7 Pro Max китайский автопроизводитель привозит в Россию и продает по цене от 2,9 млн рублей с полуторалитровым двигателем (147 л.с.) и от 3,4 млн рублей – с мотором 1,6 л (150 л.с.).

Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
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Активы «Фольксваген Груп Рус», в том числе завод в Калужской области, перешли российской компании «Арт-Финанс», близкой к дилерскому холдингу «Авилон». Сумма сделки составила 125 млн евро. В России «Фольксваген Груп Рус» провел ребрендинг и продолжил работать как ООО «АГР» (AGR Automotive Group).

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Источник: Русский автомобиль

Фото: Chery

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За РулемПономарева Дарина
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