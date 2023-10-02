Стало известно, чем загрузят мощности автозавода АГР в Калуге
На автозаводе AGR в Калуге (бывшее предприятие Volkswagen) до конца декабря соберут 120 китайских автомобилей Chery Tiggo 7 Pro Max. По данным источника на предприятии, скорее всего, дальнейшей перспективы сотрудничества с китайским партнером нет, а сборка маленькой партии кроссоверов лишь подтвердит намерения, озвученные ранее.
Сборка будет крупноузловой (отверточной). Chery Tiggo 7 Pro Max китайский автопроизводитель привозит в Россию и продает по цене от 2,9 млн рублей с полуторалитровым двигателем (147 л.с.) и от 3,4 млн рублей – с мотором 1,6 л (150 л.с.).
Активы «Фольксваген Груп Рус», в том числе завод в Калужской области, перешли российской компании «Арт-Финанс», близкой к дилерскому холдингу «Авилон». Сумма сделки составила 125 млн евро. В России «Фольксваген Груп Рус» провел ребрендинг и продолжил работать как ООО «АГР» (AGR Automotive Group).
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Источник: Русский автомобиль
Фото: Chery
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