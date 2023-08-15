Стало известно, когда начнут работать простаивающие автопредприятия в Калужской области

Губернатор Шапша: перезапуск калужских автозаводов состоится до конца этого года

Предприятия автопрома Калужской области, пребывающие в простое после ухода западных автоконцернов из России, находятся в центре внимания региональных властей, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его мнению, предприятия автомобильной отрасли смогут перезапуститься до конца этого года.

«Здесь тоже есть положительные подвижки. Рассчитываю, что нам удастся до конца года перезапустить работу предприятий и существенно улучшить самочувствие отрасли», – отметил глава региона.

Наиболее реалистичным выглядит запуск бывшего завода Volkswagen. В мае 2023 года российские активы германского концерна были проданы ООО «Арт-Финанс», входящему в дилерский холдинг «Авилон». Ранее сообщалось, что уже осенью автозавод в Калуге может начать выпуск под новым брендом китайской Omoda S5.

В Калужской области также находятся предприятия Volvo, СП Stellantis и Mitsubishi «ПСМА Рус» и ряд производителей автокомпонентов.

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Источник: Интерфакс

Фото: VW