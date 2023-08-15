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Стало известно, когда начнут работать простаивающие автопредприятия в Калужской области

Губернатор Шапша: перезапуск калужских автозаводов состоится до конца этого года

Предприятия автопрома Калужской области, пребывающие в простое после ухода западных автоконцернов из России, находятся в центре внимания региональных властей, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его мнению, предприятия автомобильной отрасли смогут перезапуститься до конца этого года.

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«Здесь тоже есть положительные подвижки. Рассчитываю, что нам удастся до конца года перезапустить работу предприятий и существенно улучшить самочувствие отрасли», – отметил глава региона.

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Наиболее реалистичным выглядит запуск бывшего завода Volkswagen. В мае 2023 года российские активы германского концерна были проданы ООО «Арт-Финанс», входящему в дилерский холдинг «Авилон». Ранее сообщалось, что уже осенью автозавод в Калуге может начать выпуск под новым брендом китайской Omoda S5.

В Калужской области также находятся предприятия Volvo, СП Stellantis и Mitsubishi «ПСМА Рус» и ряд производителей автокомпонентов.

Источник: Интерфакс

Фото: VW

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