Российский автопром признали нерентабельным
В аутсайдерах также оказались деревообработка и производство компьютеров.
Из-за санкций российский автопром назван одной из самых убыточных отраслей. Согласно исследованиям Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), рентабельность производства там находится на самом низком уровне.
«Следует указать на ряд значимых негативных моментов отраслевых особенностей динамики рентабельности. Во-первых, в глубоких аутсайдерах оказалась автомобильная промышленность, где рентабельность составила -11%, упав на 17 процентных пунктов по сравнению с докризисным периодом», — говорится в исследовании.
По мнению аналитиков ЦМАКП, автомобилестроение и деревообработка, а также прочее транспортное машиностроение пока фактически работают «в режиме дефолта».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: ЦМАКП
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0