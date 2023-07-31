Российский автопром признали нерентабельным

В аутсайдерах также оказались деревообработка и производство компьютеров.

Из-за санкций российский автопром назван одной из самых убыточных отраслей. Согласно исследованиям Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), рентабельность производства там находится на самом низком уровне.

«Следует указать на ряд значимых негативных моментов отраслевых особенностей динамики рентабельности. Во-первых, в глубоких аутсайдерах оказалась автомобильная промышленность, где рентабельность составила -11%, упав на 17 процентных пунктов по сравнению с докризисным периодом», — говорится в исследовании.

По мнению аналитиков ЦМАКП, автомобилестроение и деревообработка, а также прочее транспортное машиностроение пока фактически работают «в режиме дефолта».

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Источник: ЦМАКП

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС