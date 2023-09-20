Volkswagen представил совершенно новый Tiguan

Продажи Volkswagen Tiguan третьего поколения откроются в начале 2024 года

Состоялась мировая премьера кроссовера Volkswagen Tiguan третьего поколения. Его продажи запланированы на первый квартал 2024 года.

«Прогрессивные технологии и харизматичный дизайн» – так немецкий автопроизводитель охарактеризовал новинку. Новый Tiguan построен на платформе MQB evo, что улучшает автомобиль практически во всех областях.

Volkswagen Tiguan 2024

Volkswagen Tiguan 2024 Volkswagen Tiguan 2024

«Благодаря значительной экономии за счет масштаба MQB evo Volkswagen в очередной раз демократизирует многочисленные высокотехнологичные разработки, такие как DCC Pro или новые гибридные приводы с запасом хода на электротяге около 100 км, и делает их доступными для сотен тысяч водителей», – отмечается в сообщении Volkswagen.

Кроссовер получил 20-дюймовые колеса и кузов с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,28 (у модели второго поколения – 0,33).

Новинка будет выпускаться с тремя видами силовых установок: турбированные дизельные и бензиновые моторы, а также гибридные. Новый Tiguan стал первой моделью на платформе MQB evo с матричными фарами нового поколения. В длину по сравнению со вторым поколением кроссовер увеличился на 3 см. Высота, ширина и колесная база не изменились.

Volkswagen Tiguan 2024

Tiguan нового поколения получил улучшенную адаптивную подвеску, кресла с массажем и вентиляцией и ряд систем помощи водителю, включая ассистент смены полосы и функцию удаленной автоматической парковки при помощи смартфона.

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Источник, фото: Volkswagen