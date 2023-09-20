Volkswagen представил совершенно новый Tiguan
Состоялась мировая премьера кроссовера Volkswagen Tiguan третьего поколения. Его продажи запланированы на первый квартал 2024 года.
«Прогрессивные технологии и харизматичный дизайн» – так немецкий автопроизводитель охарактеризовал новинку. Новый Tiguan построен на платформе MQB evo, что улучшает автомобиль практически во всех областях.
«Благодаря значительной экономии за счет масштаба MQB evo Volkswagen в очередной раз демократизирует многочисленные высокотехнологичные разработки, такие как DCC Pro или новые гибридные приводы с запасом хода на электротяге около 100 км, и делает их доступными для сотен тысяч водителей», – отмечается в сообщении Volkswagen.
Кроссовер получил 20-дюймовые колеса и кузов с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,28 (у модели второго поколения – 0,33).
Новинка будет выпускаться с тремя видами силовых установок: турбированные дизельные и бензиновые моторы, а также гибридные. Новый Tiguan стал первой моделью на платформе MQB evo с матричными фарами нового поколения. В длину по сравнению со вторым поколением кроссовер увеличился на 3 см. Высота, ширина и колесная база не изменились.
Tiguan нового поколения получил улучшенную адаптивную подвеску, кресла с массажем и вентиляцией и ряд систем помощи водителю, включая ассистент смены полосы и функцию удаленной автоматической парковки при помощи смартфона.
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Источник, фото: Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л