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Geely готовит новый кроссовер для России

Новый Geely Atlas сертифицирован для продаж в России

Китайская компания Geely получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Atlas. Таким образом, автопроизводитель может начать продажи модели на российском рынке.

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Точных характеристик кроссовера второго поколения, который предназначен для России, пока нет. Известно, что модель построена на модульной платформе, которая используется в Geely Tugella и Monjaro, а также в Volvo XC40.

Габариты кроссовера – 4670 х 1900 х 1705 мм при колесной базе 2777 мм.

Новый кроссовер Geely может проехать 1370 км на одном баке

На внутреннем рынке Geely Atlas предлагаются покупателям в трех модификациях: гибридная и две бензиновые. Какой именно вариант будет доступен в России, станет известно позже.

Цену на новинку для российского покупателя также пока нельзя назвать. В Китае от стоит от 113,7 тыс. юаней (от 1,5 млн руб. по текущему курсу) до 143,7 тысячи юаней (1,9 млн рублей) за модель с ДВС.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Китайские автомобили

Фото: Geely

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За РулемПономарева Дарина
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