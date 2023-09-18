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Новый кроссовер Geely выходит на российский рынок на замену Coolray

В России стартовали продажи кроссовера Belgee X50 по цене от 2 млн рублей

Китайский бренд Geely объявил о начале продаж нового городского кроссовера Belgee X50. Первые автомобили уже поступили к официальным дилерам.

По сути этот кроссовер – «импортозамещенная» версия Geely Coolray SX11. Как и оригинал, Belgee X50 выпускают в Белоруссии на заводе СП «БелДжи».

На российском рынке модель предлагается с бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым автоматом с двойным сцеплением. Покупателю предлагается три варианта исполнения: Active, Style и Prestige.

Belgee X50
Belgee X50
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В базовой комплектации Active предусмотрены колесные диски 17", светодиодная оптика, кондиционер, задние датчики парковки и камера заднего вида, круиз-контроль, система мониторинга давления и температуры в шинах и др. Минимальная цена автомобиля составит 2 050 990 рублей (с учетом действия специальных условий по программе trade-in).

Geely Xingyue L – названа дата начала продаж
«Защиту водителя и пассажиров обеспечивают антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий, система предупреждения при экстренном торможении и гидравлическая система помощи при замедлении, а также ассистенты при движении на склоне, фронтальные подушки безопасности, антипробуксовочная система и электронная система курсовой устойчивости», – отмечается в сообщении компании.

Кроссовер Belgee X50 в комплектации Style продается по цене от 2 160 990 рублей (с учетом действия специальных условий). В максимальной комплектации Prestige автомобиль доступен по цене от 2 260 990 тыс. рублей (с учетом скидок).

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Источник, фото: Geely

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