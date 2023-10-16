Угадайте автомобиль с трех раз. Не угадали!

В Нальчике продают Ford Customline 1955 года с внешностью Чайки и Волги

В Кабардино-Балкарской республике на продажу выставили черный седан Ford Customline 1955 года. Согласно объявлению, эта заднеприводная класскика американского автопрома пробежала 250 тысяч километров. Однако даже очень беглый взгляд выдает в этой машине не совсем «чистого американца».

Customline 1955 и ГАЗ-13 здорово похожи, но зона лобового стекла у Форда решена по-другому

Большинство наших читателей наверняка догадалось, что этот Форд доработан с применением деталей ГАЗ-13 Чайка. Владелец говорит об этом скромно: «некоторые кузовные детали от Чайки». А в источнике, заметившем объявление на классифайдах, конкретизируют: внешние элементы кузова частично от ГАЗ-13, частично и вовсе самодельные. Также от Чайки – весь хромированный декор (как не узнать «галочку на задней двери») и фонари.

Также от Чайки – весь хромированный декор и фонари

Ввиду этого внешне машина ощущается больше эдакой «облегченной Чайкой», нежели моделью Ford. Надо сказать, что Customline 1955 и ГАЗ-13 в принципе здорово похожи, но зона лобового стекла у Форда решена совсем по-другому. У данного экземпляра лобовое стекло – уже от другого газовского детища, ГАЗ-24. От Волги же – передняя часть салона, а также... двигатель и трансмиссия.

Лобовым стеклом, панелью приборов, двигателем и трансмиссией поделилась Волга

Владелец оптимистично сообщает, что на машину есть документы, коррозия кузова отсутствует, да и в целом состояние «для своих лет отличное». Ценник для желающих ездить на уникальном гибриде – ровно миллион рублей.

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Источник: Авито, Автопоток