Водителей научили искусству выбора зимних шин

Выбирая зимние шины, в первую очередь обратите внимание на протектор

Выбор зимних шин зависит прежде всего от характера езды и дорожных условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль зимой, рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов.

Однако, независимо от всего, ключевой фактор при выборе – хорошее сцепление. Здесь важную роль играют протектор и дорожный рисунок. Шины с глубоким и агрессивным протектором обеспечивают отличное сцепление на заснеженных и ледяных дорогах.

При подборе зимней резины эксперт советует доверять известным фирмам с хорошей репутацией. При выборе размера шин для обеспечения безопасности важно учесть рекомендации производителя именно вашего автомобиля.

Эксперт напомнил, что зимние шины условно бывают трех типов: шипованные, «скандинавские» и «европейские». Шипованные шины с металлическими шипами обеспечивают прекрасное сцепление на льду, но менее эффективны на асфальте. «Скандинавские» хороши для снежных и ледяных условий. Они обеспечивают оптимальное сцепление за счет мягкости протектора. А вот на твердых покрытиях такая резина ухудшает управляемость. «Европейские» подходят для регионов с мягкой зимой. Такая резина лучше цепляется за твердое покрытие, не боится воды, меньше шумит и изнашивается, но даже небольшой снег становится для нее испытанием.

Таким образом, основная задача – выбрать шины, соответствующие вашим нуждам и условиям региона проживания.

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Источник: Прайм