Спрос превышает предложение: каких «китайцев» нам не хватает

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Несмотря на то, что рынок буквально наводнили автомобили из Китая, а количество брендов, которые представлены сейчас на российском рынке, приближается к 30, за некоторыми моделями выстроилась очередь. По словам директора по маркетингу дилерского холдинга «Авилон» Андрея Каменского, наиболее востребованы у покупателей ряд машин Geely, GAC, Li, Changan и Tank. Причем это не самые дешевые автомобили в своем классе.

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Так, спрос превышает предложение на кроссовер Geely Coolray и паркетник GAC GS8. Не хватает возможностей удовлетворить потребность и в трех моделях бренда Changan: CS55 Plus, CS35 Plus и UNI-T.

«В линейке марки Tank повышенным спросом сегодня пользуется Tank 300. В сегменте электромобилей в этом ключе стоит отметить гибридные Li L7 и Li L9. Клиенты особенно ценят в них высокий запаса хода (1100 км по китайскому циклу WLTC)», — отметил эксперт.

Источник: Газета.ru

Фото: Depositphotos

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