Штраф с 1 декабря за езду на летней резине – подробности
Инспекторы ГИБДД с 1 декабря 2023 года будут штрафовать водителей за использование летней резины на автомобилях в зимнее время.
Нововведение предусматривает измененный перечень неисправностей автомобилей, документ вступил в силу с 1 сентября текущего года. Согласно ст. 12.5 Кодекса административных правонарушений (КоАП), сумма штрафа за такое нарушение составляет 500 рублей с возможностью оплаты со скидкой 50%.
Речь идет о шинах с шипами противоскольжения, применяемых в летний период с июня по август, и за летние — если водитель использует их во время зимних поездок с декабря по февраль.
Ведущий специалист Европейскою юридической службы Дмитрий Безделин в беседе с Autonews уточнил, что инспекторы ДПС будут проверять резину по сезонности.
«Эти проверки, полагаю, будут осуществляться при стандартной остановке автомобилей, а также при соответствующих рейдах. Определить сезон и погодные условия эксплуатации шин можно визуально, так как у шин имеется соответствующая маркировка, которая обозначает сезон использования», — объясняет юрист.
После того как штраф будет выписан, водитель сможет продолжить движение, но обязан в кратчайшие сроки устранить проблему. Общеизвестно, что езда на летней резине в разы повышает риск возникновения аварийной ситуации из-за снижения сцепляемости шин с трассой.
Если водитель все-таки нарушил по каким-то причинам регламент, необходимо держать дистанцию не менее 30 метров до впереди идущего автомобиля, соблюдать скоростной режим не выше 40-50 км/ч, избегать резких маневров на трассе.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: autonews.ru
Фото: Михаил Синицын/ТАСС
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости