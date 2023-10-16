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Штраф с 1 декабря за езду на летней резине – подробности

В ГИБДД рассказали о сумме штрафа за езду на летней резине в зимнее время

Инспекторы ГИБДД с 1 декабря 2023 года будут штрафовать водителей за использование летней резины на автомобилях в зимнее время.

Нововведение предусматривает измененный перечень неисправностей автомобилей, документ вступил в силу с 1 сентября текущего года. Согласно ст. 12.5 Кодекса административных правонарушений (КоАП), сумма штрафа за такое нарушение составляет 500 рублей с возможностью оплаты со скидкой 50%.

Речь идет о шинах с шипами противоскольжения, применяемых в летний период с июня по август, и за летние — если водитель использует их во время зимних поездок с декабря по февраль.

Ведущий специалист Европейскою юридической службы Дмитрий Безделин в беседе с Autonews уточнил, что инспекторы ДПС будут проверять резину по сезонности.

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«Эти проверки, полагаю, будут осуществляться при стандартной остановке автомобилей, а также при соответствующих рейдах. Определить сезон и погодные условия эксплуатации шин можно визуально, так как у шин имеется соответствующая маркировка, которая обозначает сезон использования», — объясняет юрист.

После того как штраф будет выписан, водитель сможет продолжить движение, но обязан в кратчайшие сроки устранить проблему. Общеизвестно, что езда на летней резине в разы повышает риск возникновения аварийной ситуации из-за снижения сцепляемости шин с трассой.

Если водитель все-таки нарушил по каким-то причинам регламент, необходимо держать дистанцию не менее 30 метров до впереди идущего автомобиля, соблюдать скоростной режим не выше 40-50 км/ч, избегать резких маневров на трассе.

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Источник: autonews.ru

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

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