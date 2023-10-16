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Подсчитали, сколько в России китайских дилерских центров

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В России стремительно растет количество дилерских центров китайских автомобильных марок.

Согласно данным исследования «Открытие авто», в настоящий момент в России 1926 китайских автосалонов, что составляет 52% от общего числа дилерских центров в стране. Этот показатель вырос на почти полтысячи за последний квартал.

Больше всего дилерских центров у марки Chery – 197 салонов. При этом в течение трех кварталов 2023 года открылось 27 новых центров и было закрыто 14 салонов. В среднем, каждый салон Chery продает около 50 автомобилей ежемесячно.

Бренд Geely также активно расширяет свою сеть, с 34 новыми салонами, открывшимися в 2023 году, и общим числом 172 салона к началу октября. Средний объем продаж в каждой точке составляет 37 автомобилей в месяц.

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Компания Changan занимает третье место в списке с 155 дилерскими центрами в России, из которых 43 были открыты в 2023 году, а средние продажи марки составляют 19 автомобилей в месяц.

Следом в списке идут Omoda (151 шоу-рум) и новый бренд Jaecoo, который открыл все 146 своих салонов в III квартале 2023 года.

К концу текущего года количество китайских дилерских центров может достичь 2,3 тысячи, говорят эксперты.

При этом на российском рынке по-прежнему присутствует значительное количество салонов немецких и японских автомобильных брендов, таких как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Mitsubishi и Toyota. Дилеры заполняют склады самостоятельно с помощью альтернативных поставок.

Источник: ТАСС

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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