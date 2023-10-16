Погоня за мотоциклистом со скоростью 225 км/ч – видео

Погоня полиции за мотоциклистом, снятая на видео, чуть не стоила ему жизни

Почти двадцатиминутная полицейская погоня не привела к аресту нарушителя, но могла закончиться гибелью райдера или пешеходов.

В Сети появилась видеозапись безрезультатной погони, которая ставит под сомнение разумность действий полицейских США.

Безбашенные мотоциклисты опасны для других участников дорожного движения. Поэтому некоторые полицейские периодически пытаются их поймать, прибегая к весьма опасной тактике – все это показано в видео.

На шоссе погоня ведется на скорости 225 км/ч и даже более высокой. В какой-то момент кажется, что патрульный автомобиль вот-вот протаранит мотоцикл.

Заканчивается все аварией. Полицейские не замечают, что мотоцикл разбился, и проезжают мимо. Пока они разворачивались, мотоциклист скрылся в лесу.

Пешее преследование ни к чему не привело.

Вопрос, которым задаются многие водители, – оно того стоило?

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото, видео: Youtube