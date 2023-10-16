Погоня за мотоциклистом со скоростью 225 км/ч – видео
Почти двадцатиминутная полицейская погоня не привела к аресту нарушителя, но могла закончиться гибелью райдера или пешеходов.
В Сети появилась видеозапись безрезультатной погони, которая ставит под сомнение разумность действий полицейских США.
Безбашенные мотоциклисты опасны для других участников дорожного движения. Поэтому некоторые полицейские периодически пытаются их поймать, прибегая к весьма опасной тактике – все это показано в видео.
На шоссе погоня ведется на скорости 225 км/ч и даже более высокой. В какой-то момент кажется, что патрульный автомобиль вот-вот протаранит мотоцикл.
Заканчивается все аварией. Полицейские не замечают, что мотоцикл разбился, и проезжают мимо. Пока они разворачивались, мотоциклист скрылся в лесу.
Пешее преследование ни к чему не привело.
Вопрос, которым задаются многие водители, – оно того стоило?
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Фото, видео: Youtube
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости