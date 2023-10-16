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Хотите стать успешным молодым механиком? Вам сюда!

Как стать успешным сервисменом, расскажут на Фестивале рабочих профессий

26 октября в Техническом Центре «ВОЛИН» состоится Фестиваль рабочих профессий в автомобилестроении.

Это мероприятие ориентировано на молодежь и поможет разобраться в карьерных перспективах в автосервисе, начиная со школьной скамьи и заканчивая руководящими должностями на станциях техобслуживания. На фестивале вы узнаете о последних тенденциях в этой отрасли, востребованных специальностях и перспективах на будущее.

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АВТОВАЗ представил спецпредложения для владельцев Renault и Nissan

В рамках мероприятия ведущие эксперты автомобильной сферы поделятся своими знаниями, а мировые и отечественные производители автокомпонентов, смазочных материалов и гаражного оборудования проведут мастер-классы и представят свои новинки. Вы также сможете ознакомиться с новыми электромобилями от автопроизводителей «Москвич» и КАМАЗ, а также увидеть уникальные ретрокары на выставочной площадке.

На фестивале вас ждет встреча с представителями более 100 компаний автомобильной отрасли и авторемонта из трех стран. Мероприятие соберет более 1000 участников, а площадь экспозиции, места для дискуссий, развлекательная зона и зона мастер-классов составит 6000 квадратных метров. В течение всего дня будут представлены вакансии от лучших автосервисов Москвы и Московской области. Кроме того, в мероприятии примут участие представители ведущих технических колледжей и вузов столичного региона.

Регистрация на фестиваль бесплатная – по ссылке.

Источник: РАСТО

Фото: Depositphotos

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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За РулемАлексеева Елена
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