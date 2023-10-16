Автоэксперт Моржаретто: цены на автомобили к концу 2023 года вырастут на 30%

Моржаретто объяснил, почему цены на автомобили вырастут до 30% к концу года

Начавшийся в январе текущего года рост цен на российском авторынке к октябрю составил 23-25%, к концу года этот показатель достигнет 30%. Такое мнение выразил автоэксперт Игорь Моржаретто.

На ценообразование повлияли, в частности, падение курса рубля, а также повышение утильсбора. И все это происходит на фоне санкций в отношении России и ухода с рынка западных автокомпаний.

В комментарии Общественной службе новостей Моржаретто напомнил, что у россиян есть возможность приобрести иномарки по параллельному импорту, правда, это будет стоить дороже.

«По параллельному импорту можно купить все, что угодно. Просто это, как правило, дорогие автомобили. Дешевых сюда никто не везет, потому что это не выгодно. В принципе, можно купить все, что вы хотите. Были бы деньги, что называется», — констатирует автоэксперт.

Не стоит забывать, что подорожание коснулось и рынка обслуживания автомобилей тоже, подытожил Моржаретто.

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Источник: osnmedia.ru

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