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Автоэксперт Моржаретто: цены на автомобили к концу 2023 года вырастут на 30%

Моржаретто объяснил, почему цены на автомобили вырастут до 30% к концу года

Начавшийся в январе текущего года рост цен на российском авторынке к октябрю составил 23-25%, к концу года этот показатель достигнет 30%. Такое мнение выразил автоэксперт Игорь Моржаретто.

На ценообразование повлияли, в частности, падение курса рубля, а также повышение утильсбора. И все это происходит на фоне санкций в отношении России и ухода с рынка западных автокомпаний.

В комментарии Общественной службе новостей Моржаретто напомнил, что у россиян есть возможность приобрести иномарки по параллельному импорту, правда, это будет стоить дороже.

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«По параллельному импорту можно купить все, что угодно. Просто это, как правило, дорогие автомобили. Дешевых сюда никто не везет, потому что это не выгодно. В принципе, можно купить все, что вы хотите. Были бы деньги, что называется», — констатирует автоэксперт.

Не стоит забывать, что подорожание коснулось и рынка обслуживания автомобилей тоже, подытожил Моржаретто.

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Источник: osnmedia.ru

Фото: Depositphotos

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