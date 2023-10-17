Toyota Highlander и Chevrolet Equinox названы самыми «неубиваемыми» кроссоверами

HotCars составил топ-16 авто, способных проехать 800 000 км без капремонта

Одним из ключевых критериев при выборе автомобиля являются его надежность и долговечность. Кроссоверы и внедорожники очень популярны среди автовладельцев именно за свою фундаментальную основательность. Авторитетный ресурс HotCars составил топ наиболее надежных SUV.

Sport Utility Vehicles — это автомобили повышенной проходимости, по аналогии с легковыми их разделяют на несколько подклассов. В топ самых прочных и долговечных кроссоверов и внедорожников, способных преодолеть расстояние более 800 тыс. км (500 тыс. миль), вошли 16 моделей.

Лидером списка стала гибридная модификация семейного семиместного кроссовера Toyota Highlander 2019 года выпуска. Эксперты присвоили ей 80 баллов из 100 возможных. Вторую строчку занимает Chevrolet Equinox 2018 года, его рейтинг надежности эксперты оценили в 90 баллов из 100. Тройку лидеров замыкает Lexus RX 2015 года выпуска. Его долговечность также удостоилась 90 баллов.

Далее по списку идут:

BMW X5 2018 года;

Toyota Highlander 2007 года;

Hyundai Santa Fe 2019 года;

Jeep Wrangler 2021 года;

Toyota Land Cruiser 2021 года;

Toyota Sequoia 2020 года;

Chevrolet Suburban 2018 года;

Kia Sportage 2019 года;

Lexus GX 2018 года;

GMC Yukon 2011 года;

Chevrolet Tahoe 2017 года;

Ford Expedition 2016 года;

Toyota 4Runner 2017 года.

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Источник: Avtonovostidnya.ru

Фото: Toyota