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Новый BAIC BJ40 поступил в продажу

BAIC выпустил новое поколение внедорожника BJ40

Открылись заказы на новый внедорожник BAIC BJ40. Отгрузки покупателям начнутся в ноябре. Но пока в Китае. В Россию новое поколение модели привезут попозже.

Дизайн внедорожника стал более утонченным. В частности, решетка радиатора теперь состоит из пяти больших квадратов, в двух из которых спрятаны тонированные фары.

Новый BAIC BJ40
Новый BAIC BJ40

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Передний и задний бамперы нового автомобиля смотрятся обособленно, как на старых автомобилях. Это сделано для более легкой их замены на усиленные бампера для оффроуда с лебедками и прочим оборудованием.

Новый BAIC BJ40
Новый BAIC BJ40

Боковые окна багажного отделения имеют форму буквы D, задние фонари – форму буквы F, запаска висит на двери багажника, а над стеклом виден узкий стоп-сигнал.

Новый BAIC BJ40
Новый BAIC BJ40

Длина, ширина и высота автомобиля не изменились и составляют 4790, 1940 и 1929 мм, а колесная база достигает 2760 мм. Новый BJ40 имеет угол въезда 37°, а угол съезда 31°. Дорожный просвет достигает 230 мм.

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Центральный экран мультимедии состоит из двух мониторов и настолько широк, что занимает место бардачка перед передним пассажиром.

Новый BJ40 предлагается с тремя двигателями на выбор. В частности, версия City Hunter оснащена 2-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. (395 Нм) и 8-ступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч занимает менее 10 секунд.

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Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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