Аналитики «Автостата» зафиксировали рост продаж на 10,9% на вторичном рынке РФ

«Автостат»: Lada стала лидером продаж по итогам сентября на вторичном рынке

Продажи подержанных автомобилей в Российской Федерации выросли на 10,9% в сентябре в сравнении с показателями прошлого года и составили 509,5 тысячи единиц. Такими выводами поделились в аналитическом агентстве «Автостат».

В период с января по сентябрь текущего года на вторичном рынке РФ продано 4,3 млн автомобилей — на 23,6% больше, чем в 2022 году.

«Согласно данным агентства "Автостат", в сентябре 2023 года россияне купили 509,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 10,9% больше, чем в том же месяце прошлого года», — отмечается в сообщении агентства.

Лидером продаж традиционно стала отечественная Lada, в сентябре 2023 года продано 115,3 тысячи подержанных машин этой марки. Это на 8,4% превышает показатели сентября 2022 года. Всего за девять месяцев текущего года продажи Lada достигли 931,5 тысячи экземпляров (+8,6%).

На втором месте японская Toyota, ее продажи в сентябре выросли на 13,7% в сравнении с сентябрем 2022 года. Всего было продано 59,1 тысячи. В январе-сентябре 2023 года продажи Тойот выросли на 34,8%, до 517,6 тыс.

В тройку лидеров продаж по итогам сентября вошел бренд Kia, его продажи выросли на 11,4% — до 27,9 тысячи единиц. За январь-сентябрь продажи увеличились на 32% и составили 245,3 тысячи экземпляров. Затем идут Hyundai (27,3 тыс., +4,3%) и Nissan (27 тыс., +13,4%).

Самым популярным автомобилем на вторичном рынке стал Ford Focus. В сентябре его продажи составили 10,6 тысячи. На второй позиции хэтчбек Lada 2114 «Самара-2» (10,5 тыс., +2,9%), а на третьем — Kia Rio (9,6 тыс., -1,3%).

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Источник: tass.ru

Фото: Depositphotos