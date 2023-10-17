Выпил литр кваса – за руль можно? Проверили на себе!

«За рулем» выяснил, можно ли лишиться прав из-за употребления кваса

Эксперты «За рулем» при участии нескольких добровольцев и врача-нарколога провели занимательный эксперимент: насколько опасно употреблять тот или иной продукт перед тем, как сесть за руль? Проще говоря, можно ли «нализаться» посредством потребления простокваши? А кваса?

Ответ по квасу оказался не столь прост, как может показаться. Эксперты приняли, что большинство употребляет за раз не более литра этого напитка, и приобрели две бутылки кваса от разных производителей. На одной обнаружилась многозначительная характеристика «двойного брожения» и объемная доля спирта 1,2%. Второй квас именовался «живым», а доля спирта составляла 0,5%.

«После того, как два наших сотрудника употребили эти напитки, результат оказался неожиданным: от более крепкого прибор показал «по нулям», а менее слабый квас проявился на дисплее в виде 0,080‰. Согласно инструкции к прибору, для получения результата в миллиграммах на литр полученный результат нужно разделить на 2. В результате у нас получилось 0,040 мг/л. За руль садиться можно, но как-то тревожно», – говорится в статье.

Вывод: литр кваса может изменить естественный «выхлоп», и, хотя едва ли помешает вождению машины, употреблять его следует с осторожностью.

Однако квас – только один из этапов эксперимента. Ведь в в его рамках также изучалось влияние кефира, двух коробок конфет с ликером, двух бутылок безалкогольного пива, ополаскивателя для зубов и настоя валерианы.

Так могут ли абсолютно трезвого водителя заподозрить в алкогольном опьянении? Погружаемся в эксперимент!

Фото: ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов