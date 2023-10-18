Водителям объяснили, в чем риск покупки шин ушедших брендов

«Автодок»: россиянам лучше отказаться от шин ушедших брендов

Несмотря на обилие на российском рынке шин от китайских производителей, полного доверия к ним со стороны потребителя пока нет. А потому многие автомобилисты продолжают поиски проверенной годами продукции европейских брендов. И очень рискуют, считает коммерческий директор компании «Автодок» Виталий Колисов.

По его словам, предложений от европейских производителей сегодня существенно меньше, чем раньше, и водителям надо постепенно отказываться от именитых марок шин.

«С брендов Michelin и Continental уже стоит постепенно начинать переходить, поскольку в какой-то момент нужной вам модели может не оказаться на рынке, и заменить одно колесо будет сложнее», – считает эксперт.

В то же время он обратил внимание, что некоторые бренды все еще производят шины в России, к примеру, Pirelli и Yokohama. Ряд компаний выпускают те же шины, но под другими брендами. Так, вместо Nokian у нас появился Ikon, а вместо Continental - Matador.

Колисов отметил, что шины китайских и российских брендов вполне могут стать заменой ушедшим брендам. Вы даже не почувствуете разницы, уверен эксперт.

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Источник: РГ

Фото: Depositphotos, из открытых источников