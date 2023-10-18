Скрытая подмена: уловка работников СТО, которая дорого вам обойдется

Эксперт «За рулем» рассказал, как автосервисы «навариваются» на запчастях

Нарваться на мелкое мошенничество или откровенный обман можно не только в гаражном сервисе «у дяди Васи», но и на вполне приличной с виду СТО, принадлежащей официальному дилеру. Способов отъема денег у населения, разумеется, масса, и о самых распространенных из них (но не всегда очевидных) рассказал эксперт «За рулем». Один из таких вариантов – это обман на покупке запчастей.

Мнение эксперта

Алесей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Запасные части, которые сервис сам приобретет, обойдутся минимум на 50% дороже, чем купленные вами. Это обоснованная переплата, ведь специалисты экономят ваше время и купят именно то, что нужно.

Однако вместо оригинальной запчасти сервисмены могут установить заменитель (который стоит в несколько раз дешевле), да еще и сомнительного качества.

Проверить подлинность установленных деталей порой невозможно. Поэтому обязательно уточните, есть ли гарантия на запчасти и упоминается ли это в заказ-наряде.

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