Выручка Belkacar за 2022 год составила более 5 млрд рублей

Каршеринг Belkacar намерен увеличить свой автопарк до 6000 машин к концу года

Количество машин автопарка сервиса Belkacar к концу 2023 года может составить порядка 5,5-6 тысяч единиц с учетом ротации. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе каршеринговой компании.

Belkacar в конце сентября увеличила свой парк на более чем 100 автомобилей Haval Jolion для Москвы и Петербурга, на текущий момент в каршеринговой компании более пяти тысяч автомобилей. По итогам 2022 года выручка компании составила 5,5 млрд рублей (без НДС), этот показатель на 13% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

BelkaCar — это российская компания, сервис каршеринга был запущен в октябре 2016 года. Миссия компании — сделать BelkaCar полноценной и выгодной альтернативой личному автомобилю. Сеть каршеринга охватывает рынки Москвы и Сочи, в автопарке есть машины Kia и Volkswagen, бизнес-сегмент представлен Mercedes-Benz.

Сервис функционирует по принципу «все включено»: парковка, бензин и страховка входят в стоимость услуги. Благодаря собственной IT-платформе компания предоставляет качественный сервис клиентам, оперативно реагируя на обратную связь от них.

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Источник: Interfax.ru

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»