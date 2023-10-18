Китайская Livan присматривается к заводам в России

Livan (бывший Lifan) хочет производить машины в России

Компания Livan из Китая рассматривает возможность начала производства в России автомобилей собственного бренда. Исполнительный директор российского филиала компании «Ливэн Моторс Рус» Кун Шуай поделился информацией о текущих переговорах с российскими заводами по потенциальной возможности производства автомобилей в нашей стране.

«Мы сейчас активно ведем диалог с различными партнерами и обсуждаем возможности развития в России. Мы – наша собственная российская команда – в тесном контакте с различными представителями местных заводов», – подчеркнул Кун Шуай.

Подробности переговоров он раскрывать не захотел.

Сейчас на российском автомобильном рынке представлена только одна модель – Livan X PRO. Но компания уже объявила о начале предзаказа на две новинки: кроссовера X6 PRO (он же Geely Emgrand X7) и седана S6 PRO.

Компания намерена продать 7 тысяч автомобилей в России в 2023 году.

Напомним, Livan, после реорганизации компании Lifan в 2022 году, стал совместным предприятием компаний Geely Auto и Lifan Technology.

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Источник: РИА Новости