В России можно приобрести новый японский кроссовер Mitsubishi Xpander

Кроссовер Mitsubishi Xpander из Японии дешевле отечественной Lada Largus

На авторынке России появился новый японский автомобиль Mitsubishi Xpander 2023 года. Предложенная версия с вместительным 7-местным салоном уже вызвала интерес у потенциальных покупателей.

Стоимость японского кроссовера начинается от 2,3 млн рублей, эта цифра почти сопоставима с ценой Lada Largus с механической коробкой передач. За отечественный автомобиль на рынке просят сейчас порядка 2,5 млн рублей.

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander оснащен атмосферным двигателем объемом 1,5 л мощностью 105 л.с. Такой же устанавливался в модели Lancer, его отличает прочность и надежность. Только после пробега в 100 тысяч километров может наблюдаться повышенное потребление масла на фоне износа поршневых колец и жесткости уплотнительных колпачков.

Впервые кроссовер Mitsubishi Xpander был представлен потребителю пять лет назад, в приоритете у производителя был охват азиатских рынков, включая Индонезию, там он очень популярен у местного населения.

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