Водителям старше 60 лет не рады на дорогах: для них будут пересмотрены правила вождения

Для пожилых водителей в странах ЕС ужесточат правила вождения

В Евросоюзе грядет масштабная реформа, направленная на тотальное снижение аварийности. Одним из ее пунктов станет ужесточение требований к пожилым водителям.

Согласно четвертой директиве ЕС, срок действия водительского удостоверения будет зависеть от возраста автомобилиста. И чем старше гражданин, тем жестче будут для него ограничения. Так, при достижении возраста 60 лет права будут действительны семь лет, после 70 — пять, а с 80 лет — два года.

Законопроектом предусматривается, что пожилому водителю для продления прав надо будет пройти медкомиссию, в том числе психологическое обследование. Необходимо ли будет повторно сдавать экзамены на право управления автомобилем, пока неизвестно.

К слову, уже сейчас в 19 из 27 стран ЕС для пожилых водителей предусмотрены специальные тесты. Также в ряде стран медицинские осмотры обязательны при достижении определенного возраста. К примеру, в Португалии это надо сделать после 50 лет, в Литве — после 55, в большинстве других государства – после 60.

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Источник: МК

Фото: Depositphotos