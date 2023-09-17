81-летнюю бабушку-водителя наградят знаком отличия

Бабушка на самодельном кабриолете получит награду из рук губернатора

Глава Омской области Виталий Хоценко не забыл, как 81-летняя пенсионерка Надежда Кучумова провезла его на своем самодельном внедорожном кабриолете. Когда в апреле 2023 года практически полностью была уничтожена пожаром деревня Чистоозерье в Большереченском районе, губернатор приехал на место ЧП.

Оказалось, что уцелело всего два дома, один из которых принадлежит Надежде Кучумовой. Пенсионерка отказалась покидать деревню и взялась добровольно помогать соседям – она возит для них продукты или подвозит до ближайших населенных пунктов. Женщина, несмотря на возраст, лихо управляется с необычным автомобилем, который для нее собрал сын.

Хоценко распорядился наградить Надежду Кучумову знаком отличия «За служение Омской области».

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Источник: Российская газета

Фото: скриншот VK