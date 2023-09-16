Всё, как в настоящем авто: умелец собрал деревянный пикап
Пикап Ford F-150 1983 года умелец из Техаса выставил на продажу. У автомобиля полностью деревянный кузов, собранный из досок. Хозяин оценил свою «поделку» в 5 тыс. долларов.
Он пишет, что автомобиль заводится и способен самостоятельно передвигаться. Про двигатель информации нет, а вот коробка – автоматическая.
Самоделка полностью лишена штатных кузовных панелей: крыша, двери, капот с воздухозаборником, бамперы и решетка радиатора полностью сделаны из досок. В крышу врезана стеклянная вставка, а боковые окна оснащены москитными сетками.
В салоне тоже дерево, включая пол, переднюю панель и дверные карты.
Такой автомобиль вряд ли получится поставить на учет. И вообще непонятно, где на нем можно передвигаться.
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Источник: The Drive
Фото: Reddit
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