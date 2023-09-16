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Всё, как в настоящем авто: умелец собрал деревянный пикап

Пикап Ford из досок выставили на продажу за 5 тыс. долларов

Пикап Ford F-150 1983 года умелец из Техаса выставил на продажу. У автомобиля полностью деревянный кузов, собранный из досок. Хозяин оценил свою «поделку» в 5 тыс. долларов.

Он пишет, что автомобиль заводится и способен самостоятельно передвигаться. Про двигатель информации нет, а вот коробка – автоматическая.

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Эвакуировали из собственного двора: 5 причин

Самоделка полностью лишена штатных кузовных панелей: крыша, двери, капот с воздухозаборником, бамперы и решетка радиатора полностью сделаны из досок. В крышу врезана стеклянная вставка, а боковые окна оснащены москитными сетками.

В салоне тоже дерево, включая пол, переднюю панель и дверные карты.

Такой автомобиль вряд ли получится поставить на учет. И вообще непонятно, где на нем можно передвигаться.

Источник: The Drive

Фото: Reddit

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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За РулемПономарева Дарина
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