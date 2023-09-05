Кузов не ржавеет, движок надежен: хороший японский кроссовер за 1,5 млн
Как вариант подержанного кроссовера Toyota RAV4 и Nissan Qashqai не идеальны, особенно в некоторых комплектациях. Как не идеально и все остальное! Но есть ли у этих бестселлеров реальная альтернатива, способная сравниться с ними или даже превзойти на дистанции в сотню-другую тысяч километров? Эту тему исследует эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.
Один из вариантов, на котором он останавливается, – это Suzuki Grand Vitara третьего поколения. Постоянный полный привод, интегрированная рама, понижающая передача, межосевая блокировка, японская сборка. И никаких турбонаддувов, вариаторов или роботов!
За 1,5 млн рублей у вас будет машина 2010–2013 годов (второй рестайлинг был в 2012‑м). Если не смущает трехдверный кузов, остановитесь на моторе 1.6 (106 л. с.), он лучший по надежности.
Но и у пятидверок родственные моторы JB420 2.0 (140 л.с.) или JB424 2.4 (169 л.с.) с ресурсом в 350–400 тысяч км. Топовый V6 3.2 (233 л. с.) американской разработки тоже неплох, однако запчастей к нему не найти.
Автомат Aisin AW03–72 (он же A44DE) – настоящая классика «автоматостроения»: 4-ступенчатый, задумчивый, но практически вечный при регулярной смене масла. Да и подвеска у машины под стать – плотная и живучая.
Коррозионная стойкость – отличная. Даже дверь багажника не особо ржавеет, хоть и склонна к провисанию, ведь на ней крепится запаска… Но, вероятно, есть и еще более важный момент: в мае этого года Suzuki объявила, что продолжит поддерживать клиентов в России.
А какие еще есть достойные японские кроссоверы за 1,5 млн рублей? Смотрим все варианты!
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Отзывы о Suzuki Grand Vitara (6)
Удобный автомобиль для путешествий. Вертикальная посадка позволяет меньше уставать в дороге. Двигатель 2,4 л, 169 л.с., позволяет тянуть домик-прицеп по любым горам, по любым трассам не боясь "просесть" в горку или не проехать на запланированное место отдыха. Постоянный полный привод позволяет уверенно ехать по зимним Сибирским дорогам. Пониженный ряд и блокировка дифференциала позволяет проехать там, где на обычной легковушке не проедешь.
Маленький дорожный просвет. 200 мм не хватает. Отсутствие блокировок межколесных дифференциалов. Если бы была блокировка хотя бы заднего, уже проходимость машины была бы на много лучше.
Отличный автомобиль для большой семьи в путешествии. 5 человек, с прицепом-дачей, Красноярск-Крым. Сплошное удовольствие от поездок. Очень хорош ездить на дачу.