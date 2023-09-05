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Suzuki Grand VitaraКузов не ржавеет, движок надежен: хороший японский кроссовер за 1,5 млн
Топ-вариант подержанного кроссовера за 1,5 млн...

Кузов не ржавеет, движок надежен: хороший японский кроссовер за 1,5 млн

Топ-вариант подержанного кроссовера за 1,5 млн рублей – это Suzuki Grand Vitara

Как вариант подержанного кроссовера Toyota RAV4 и Nissan Qashqai не идеальны, особенно в некоторых комплектациях. Как не идеально и все остальное! Но есть ли у этих бестселлеров реальная альтернатива, способная сравниться с ними или даже превзойти на дистанции в сотню-другую тысяч километров? Эту тему исследует эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Один из вариантов, на котором он останавливается, – это Suzuki Grand Vitara третьего поколения. Постоянный полный привод, интегрированная рама, понижающая передача, межосевая блокировка, японская сборка. И никаких турбонаддувов, вариаторов или роботов!

Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara

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За 1,5 млн рублей у вас будет машина 2010–2013 годов (второй рестайлинг был в 2012‑м). Если не смущает трехдверный кузов, остановитесь на моторе 1.6 (106 л. с.), он лучший по надежности.

Но и у пятидверок родственные моторы JB420 2.0 (140 л.с.) или JB424 2.4 (169 л.с.) с ресурсом в 350–400 тысяч км. Топовый V6 3.2 (233 л. с.) американской разработки тоже неплох, однако запчастей к нему не найти.

Автомат Aisin AW03–72 (он же A44DE) – настоящая классика «автоматостроения»: 4-ступенчатый, задумчивый, но практически вечный при регулярной смене масла. Да и подвеска у машины под стать – плотная и живучая.

Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara

Коррозионная стойкость – отличная. Даже дверь багажника не особо ржавеет, хоть и склонна к провисанию, ведь на ней крепится запаска… Но, вероятно, есть и еще более важный момент: в мае этого года Suzuki объявила, что продолжит поддерживать клиентов в России.

А какие еще есть достойные японские кроссоверы за 1,5 млн рублей? Смотрим все варианты!

Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о Suzuki Grand Vitara (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Grand Vitara  2008
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Удобный автомобиль для путешествий. Вертикальная посадка позволяет меньше уставать в дороге. Двигатель 2,4 л, 169 л.с., позволяет тянуть домик-прицеп по любым горам, по любым трассам не боясь "просесть" в горку или не проехать на запланированное место отдыха. Постоянный полный привод позволяет уверенно ехать по зимним Сибирским дорогам. Пониженный ряд и блокировка дифференциала позволяет проехать там, где на обычной легковушке не проедешь.

Недостатки:

Маленький дорожный просвет. 200 мм не хватает. Отсутствие блокировок межколесных дифференциалов. Если бы была блокировка хотя бы заднего, уже проходимость машины была бы на много лучше.

Комментарий:

Отличный автомобиль для большой семьи в путешествии. 5 человек, с прицепом-дачей, Красноярск-Крым. Сплошное удовольствие от поездок. Очень хорош ездить на дачу.

+6