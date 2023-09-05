Кузов не ржавеет, движок надежен: хороший японский кроссовер за 1,5 млн

Топ-вариант подержанного кроссовера за 1,5 млн рублей – это Suzuki Grand Vitara

Как вариант подержанного кроссовера Toyota RAV4 и Nissan Qashqai не идеальны, особенно в некоторых комплектациях. Как не идеально и все остальное! Но есть ли у этих бестселлеров реальная альтернатива, способная сравниться с ними или даже превзойти на дистанции в сотню-другую тысяч километров? Эту тему исследует эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Один из вариантов, на котором он останавливается, – это Suzuki Grand Vitara третьего поколения. Постоянный полный привод, интегрированная рама, понижающая передача, межосевая блокировка, японская сборка. И никаких турбонаддувов, вариаторов или роботов!

Suzuki Grand Vitara

За 1,5 млн рублей у вас будет машина 2010–2013 годов (второй рестайлинг был в 2012‑м). Если не смущает трехдверный кузов, остановитесь на моторе 1.6 (106 л. с.), он лучший по надежности.

Но и у пятидверок родственные моторы JB420 2.0 (140 л.с.) или JB424 2.4 (169 л.с.) с ресурсом в 350–400 тысяч км. Топовый V6 3.2 (233 л. с.) американской разработки тоже неплох, однако запчастей к нему не найти.

Автомат Aisin AW03–72 (он же A44DE) – настоящая классика «автоматостроения»: 4-ступенчатый, задумчивый, но практически вечный при регулярной смене масла. Да и подвеска у машины под стать – плотная и живучая.

Suzuki Grand Vitara Suzuki Grand Vitara

Коррозионная стойкость – отличная. Даже дверь багажника не особо ржавеет, хоть и склонна к провисанию, ведь на ней крепится запаска… Но, вероятно, есть и еще более важный момент: в мае этого года Suzuki объявила, что продолжит поддерживать клиентов в России.

А какие еще есть достойные японские кроссоверы за 1,5 млн рублей? Смотрим все варианты!