Mercedes представил яркий кабриолет

Уникальный кабриолет Mercedes-AMG SL 63 Manufaktur Big Sur 2024 выйдет ограниченным тиражом

Mercedes-AMG SL 63 Manufaktur Big Sur 2024 года основан на комплектации Performance и оснащен аудиосистемой премиум-класса Burmester, дисплеем AMG и пакетом AMG Dynamic Plus. Кованые диски диаметром 21 дюйм и черные тормозные суппорты придают автомобилю спортивный вид.

Автомобиль оснащен мощным 4-литровым V8 с двойным турбонаддувом, который развивает впечатляющую мощность в 577 л. с. и крутящий момент в 799 Н∙м. Благодаря этому кабриолет способен разгоняться до 96 км/ч всего за 3,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 315 км/ч.

Автомобиль в окраске Manufaktur Orange Flame Metallic предлагает мягкую откидную крышу, мультиконтурные сиденья с функцией массажа и ромбовидной прострочкой. Кожа Manufaktur Mystic Red Nappa и Black Nappa с контрастной оранжевой строчкой создают элегантную атмосферу. На центральной консоли красуется значок Manufaktur.

Этот кабриолет будет доступен в ограниченном количестве и станет эксклюзивной моделью для американского рынка. Цена пока не сообщается.

Источник, фото: Carscoops