Отремонтировал и уехал: в Калининградской области задержали необычного угонщика

Полицейские задержали угонщика Volkswagen, оставленного владельцем на дороге

В Калининградской области у местного жителя угнали автомобиль Volkswagen, который он оставил на дороге из-за поломки. Как сообщил автовладелец полицейским, отремонтировать или отбуксировать сломавшуюся машину возможности не было, а потому он просто оставил ее на обочине.

Утром автомобиля там уже не было. Полицейские занялись поисками транспортного средства, в результате чего им удалось обнаружить угонщика в одном из местных сел. Как оказалось, он смог отремонтировать машину и даже немного на ней покататься. Потом ему пришлось бросить автомобиль, так как он окончательно заглох.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Источник: МВД по Калининградской области

Фото: Unsplash