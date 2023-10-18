Владельцы автомобилей этой марки чаще других снимают номера на платных парковках
С начала года в столице выявлено около 3 тысяч случаев, когда владельцы автомобилей снимают номера, чтобы не платить за парковку. Чаще всего этим «грешат» владельцы BMW, отметили в столичном Дептрансе. В результате за 9 месяцев на спецстоянку переместили 307 автомобилей этой марки без номерных знаков.
Среди любителей «временно лишать» автомобиль номера также водители различных моделей Mercedes-Benz (194 эвакуированных машины), Toyota и Kia (по 188 машин). В Дептрансе рассказали, что нередко на спецстоянки отправляют и люксовые автомобили, такие как Ferrari, Aston Martin, Rolls-Royce и Mercedes-Maybach.
Эвакуация автомобилей без номеров необходима для проведения дальнейшей проверки, так как техника «может находиться в угоне или иметь отношение к криминалу».
«После перемещения на спецстоянку потенциально опасные авто без номеров проверяют правоохранительные органы. Если полиция не выявила ничего противоправного и авто было припарковано без нарушений — владелец может бесплатно его вернуть», — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Источник: Дептранс Москвы
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
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