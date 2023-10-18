Уже переобулись? Неожиданные (в чем-то!) результаты опроса

«За рулем»: более 60% россиян в ближайшее время поменяют шины на зимние

В какой момент стоит «переобуться», в смысле сменить шины с летних на зимние? Совсем недавно «За рулем» напоминал о масштабном эксперименте с зимними шинами и о выводе экспертов, которые были сделаны по его завершении. Параллельно мы спросили подписчиков «За рулем» в Viber, переобулись ли уже они или только собираются это сделать.

Мы прекрасно понимаем и широту нашей географии, и разницу в характерах и предпочтениях у вас, наши дорогие читатели. Но, как ни комично звучит, «средняя температура по палате» на середину октября 2023 года представляется нам весьма интересной для изучения.

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Около 4% из почти 4 тысяч респондентов сказали, что их вопросы «переобувки» не беспокоят, ибо они используют всесезонные покрышки. Примерно 7% участников опроса уже посетили шиномонтаж и поставили фрикционные зимние шины, они же «липучки». А 11% – переобулись в «шипы».

Но составившие еще более весомую группу (15%) сообщили, что переобуваться планируют только ближе к декабрю. Очевидно, тут сказывается фактор теплой осени в центральной части России. Вместе с тем, большинство автомобилистов на оный не полагаются: 63% водителей собираются сменить шины на зимние в самое ближайшее время.

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Фото: «За рулем», Depositphotos, АГН «Москва»