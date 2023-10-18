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Новые «Москвичи» можно купить со скидкой 15-22%: что для этого нужно

Для сотрудников КАМАЗа доступны скидки на новые «Москвичи» до 835 тыс. рублей

КАМАЗ запустил беспрецедентную акцию для своих сотрудников: им предоставляется возможность приобрести новые кроссоверы Москвич 3 и Москвич 3е с большими скидками. Экономия составит 15-22% или 320-835 тыс. рублей в зависимости от выбранной для покупки модели и комплектации, возраста покупателя и стажа работы на предприятии.

При покупке бензиновой версии сотрудник предприятия сможет заплатить меньше на 320-470 тыс. рублей, при покупке «электрички» – на 570-835 тыс. рублей.

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Правда, для тех, кто воспользуется этим предложением, есть одно существенное условие: получив субсидию, специалист обязуется отработать на предприятии 10 лет. В случае увольнения раньше оговоренного срока субсидия превратится в заём и остаток придется выплатить.

А вот кому не светят такие скидки на «Москвичи», так это тем, что работает на предприятии меньше 6 месяцев, имеет дисциплинарные взыскания или хотя бы раз выступал ответчиком в суде по любому связанному с работой делу (в том числе административному).

В настоящее время кроссоверы Москвич 3 дилеры продают по цене от 2,22 млн рублей, а Москвич 3е – от 3,95 млн рублей.

Источник: Вести КАМАЗа

Фото: Москвич

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