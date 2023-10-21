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BMW CSL и Ford Capri вспыхнули на пит-лейне как спички

Причиной возгорания BMW CSL и Ford Capri стала утечка топлива

Соперничество между BMW E9 CSL и Ford Capri RS3100 в европейских гонках Touring Car в начале 1970-х годов подарило фанатам невероятные впечатления на трассе. Но на исторической гонке, состоявшейся в этом октябре в Испании с участием двух купе, настоящее волнение вызвал пожар, охвативший CSL и Capri.

Авария произошла в минувшие выходные на испанской трассе Эшторил во время соревнований Estoril Classics.

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На видеозаписи можно наблюдать BMW CSL, припаркованный в боксах, позади него – Ford Capri RS3100, а за ним – Ford Escort RS Mk1. Еще до того, как вспыхнул пожар, люди, собравшиеся вокруг BMW, похоже, чем-то обеспокоены. Приглядевшись, можно заметить небольшую струйку жидкости, бегущую между ним и Capri по асфальту пит-лейна.

Затем, как только камера и двое наблюдателей (один из них, к счастью, с огнетушителем) приближаются, топливо под горячим двигателем Капри вспыхивает, и пламя вырывается вперед, охватывая всю заднюю часть BMW.

Вверх поднимается густой столб черного дыма, и несколько человек пытаются потушить огонь с помощью огнетушителей и воды.

К концу видео пожар ликвидирован, но неясно, насколько сильно пострадали машины.

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

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За РулемАлексеева Елена
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