АВТОВАЗ наградит трех победителей конкурса на название новой Lada
АВТОВАЗ объявил конкурс на название нового городского кроссовера Lada. Известно, что модель будет создана на платформе Lada Vesta, а выпуск автомобиля начнут в конце 2025 года.
Согласно критериям конкурса, название должно соответствовать шести ключевым критериям:
- отражать концепцию «стильный и практичный, выделяющийся из потока городской кроссовер B+ класса»;
- название должно быть понятно российскому менталитету и отражать традиции, культуру и язык россиян;
- написание должно быть на латинице и благозвучным, легко произноситься и запоминаться как на латинице, так и на кириллице;
- быть оригинальным (уникальным);
- сочетаться с Lada;
- содержать не более шести букв.
Победителю конкурса АВТОВАЗ подарит «набор болельщика»: футболку и толстовку с фирменным принтом, а также приглашение на посещение соревнований по автомобильным кольцевым гонкам в 2024 году.
Участникам, которые займут второе и третье места, вручат утешительные призы в виде рюкзака, зарядного устройства, портмоне, блокнота и шариковой ручки. Все будет брендировано фирменным логотипом Lada.
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Источник: сообщество Вконтакте
Фото: АВТОВАЗ
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