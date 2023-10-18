АВТОВАЗ наградит трех победителей конкурса на название новой Lada

АВТОВАЗ выберет название для нового кроссовера посредством всероссийского конкурса

АВТОВАЗ объявил конкурс на название нового городского кроссовера Lada. Известно, что модель будет создана на платформе Lada Vesta, а выпуск автомобиля начнут в конце 2025 года.

Согласно критериям конкурса, название должно соответствовать шести ключевым критериям:

отражать концепцию «стильный и практичный, выделяющийся из потока городской кроссовер B+ класса»;

название должно быть понятно российскому менталитету и отражать традиции, культуру и язык россиян;

написание должно быть на латинице и благозвучным, легко произноситься и запоминаться как на латинице, так и на кириллице;

быть оригинальным (уникальным);

сочетаться с Lada;

содержать не более шести букв.

Победителю конкурса АВТОВАЗ подарит «набор болельщика»: футболку и толстовку с фирменным принтом, а также приглашение на посещение соревнований по автомобильным кольцевым гонкам в 2024 году.

Участникам, которые займут второе и третье места, вручат утешительные призы в виде рюкзака, зарядного устройства, портмоне, блокнота и шариковой ручки. Все будет брендировано фирменным логотипом Lada.

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Источник: сообщество Вконтакте

Фото: АВТОВАЗ