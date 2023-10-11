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Lada Vesta вновь стала популярнее китайских кроссоверов

В сентябре модели АВТОВАЗа заняли три первых места в списке бестселлеров

Перезапуск Весты в марте 2023 года явно помог АВТОВАЗу начать возвращать отданные китайским конкурентам позиции на рынке. Давайте вспомним, в отдельные недели 2022 года китайский кроссовер Haval Jolion вырывался на второе место в общем рейтинге легковушек, а Chery Tiggo 7 Pro по продажам в сегменте SUV уже обходил внедорожник Niva Travel.

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В сентябре 2022 года Веста уступала по продажам обоим вышеназванным моделям из КНР (кроме того, с ней сравнялся Geely Coolray), а Niva Legend и Niva Travel могли удержать второе место в рейтинге продаж только сообща, как семейство Niva.

Год спустя ситуация выглядит несколько иначе: вернувшаяся в производство Веста вернула и место в тройке лидеров, обойдя китайские кроссоверы. За месяц дилеры АВТОВАЗа продали 6403 автомобиля этого семейства, тогда как год назад показатель составлял всего 1477 экземпляров.

Источник: Автостат Инфо

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