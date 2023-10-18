Жители Новосибирска озадачены выросшим транспортным налогом

Власти Новосибирской области впервые за 10 лет увеличили транспортный налог

Для жителей Новосибирской области квитанции на уплату транспортного налога стали неприятным сюрпризом. Дело в том, что у некоторых автовладельцев сумма в квитанции почти в два раза превысила прошлогоднюю.

По словам руководителя новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслава Ашуркова, новые ставки применяются для автовладельцев, у которых машина в собственности с 2022 года. Поэтому что в 2023 году уплачивается налог за пользование автомобилем в 2023 году.

Власти региона повысили ставки еще в 2021 году, но люди получили квитанции с обновленными данными только сейчас. Оплатить квитанции необходимо в срок до 1 декабря текущего года. По признанию одной автовладелицы, она получила квитанцию на свою малолитражку на 700 рублей, хотя годом ранее она платила 430 рублей.

«И дело не в том, что это дорого, а в том, что уж как-то резко и почти на 100%», — поделилась женщина.

Жители региона жалуются на значительное повышение, отмечая, что они почти сравнялись с московскими. В зависимости от субъекта Российской Федерации, тарифы транспортного налога отличаются, местные власти вправе сами устанавливать их размер. В правительстве Новосибирской области тарифы были пересмотрены в 2022 году, плата за 1 лошадиную силу составляла 6 рублей для авто с мощностью двигателя до 100 л.с. Теперь цена составляет 10 рублей за 1 л.с. Стоит отметить, что ставки по транспортному налогу не менялись в регионе на протяжении последних 10 лет.

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Источник: nsk.aif.ru