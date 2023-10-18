А теперь Lemarc: в России открыт завод смазочных материалов

Производство российских смазочных материалов Lemarc открыли в Калужской области

Сотрудники компании ООО «Топ Лубрикантс» считают, что на сегодня их производство смазочных материалов одно из лучших в России. Раньше здесь, на самой границе Московской и Калужской областей, выпускал свою продукцию известный французский бренд – теперь это полностью российский завод.

И бренд тоже российский, пусть и с французским прононсом, – Lemarc (Лемарк).

Моторное масло здесь производят из импортных компонентов: завод полного цикла получает все необходимые составляющие из-за рубежа – и базовое масло, и присадки. Поставки, по нашим сведениям, идут по удлиненной логистической цепочке, однако никаких послаблений по качеству нет. В ход идет именно то, что требуется.

Основным направлением деятельности здесь выбрали продукцию премиум-сегмента.

Сегодня на премиальные масла на заводе приходится примерно 70% объема производства.

На предприятии подчеркивают, что формула масел Лемарк полностью отечественная. И уверяют, что качество продукта от этого только выиграло. Более того, к началу 2024 года ожидается получение одобрений продукции от нескольких автомобильных концернов, в том числе европейских.

По известным причинам одобрения на все отечественные масла были намеренно отозваны, но, возможно, именно с продукции бренда Лемарк справедливость начнет восстанавливаться.

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Фото: Lemarc