#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперты рассказали, как грамотно подготовить автомобиль к зимеЭксперты рассказали, как грамотно подготовить автомобиль к зиме
Водителям объяснили, чем опасен на трассе не...
Электросамокаты ограничат дорожкамиЭлектросамокаты ограничат дорожками
В России создадут много дорожек для...
В Москве в тестовом режиме заработали новые камеры: какие нарушения фиксируютВ Москве в тестовом режиме заработали новые камеры: какие нарушения фиксируют
В Москве начали тестировать камеры, фиксирующие...

Нам объяснили, почему угоняют «умные» автомобили

Эксперт Магомедов: современные авто угнать легче, чем старые, из-за компьютеров

Сегодня многие автомобили подключены к интернету и оснащены различными бортовыми компьютерами, процессорами и беспроводными системами.

При этом «умные» автомобили с высокотехнологичной начинкой угнать едва ли не проще, чем старые модели, считает заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Особенно это касается китайских машин, чьи системы безопасности не всегда являются прозрачными для обычных пользователей.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В отечественных машинах будут российские электронные приборы

Злоумышленники могут получить доступ к автомобилю через беспроводное соединение по сотовой связи, Bluetooth или Wi-Fi и затем манипулировать различными системами автомобиля, такими как тормоза, стеклоочистители и звуковой сигнал. Кроме того, они могут украсть конфиденциальную информацию, включая местоположение автомобиля и другие данные бортового компьютера.

Эксперт также указывает на уязвимость автомобилей, связанную с протоколом CAN, который был разработан еще в 80-х годах и объединяет все датчики и устройства автомобиля в единую сеть, что делает его уязвимым для хакерских атак.

Раньше для взлома автомобиля требовались глубокие знания и специальное оборудование, что делало такие атаки довольно затратными для преступников. А сейчас в сети даркнет можно найти предложения услуг по взлому авто по «демократичной» цене.

Эксперт советует всем владельцам авто и «умных» устройств следовать рекомендациям производителей, устанавливать обновления бортовой системы только из надежных и лицензионных источников и избегать попыток самостоятельной перепрошивки систем автомобиля.

Источник: Прайм

Фото: Depositphotos

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0