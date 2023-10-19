Нам объяснили, почему угоняют «умные» автомобили

Эксперт Магомедов: современные авто угнать легче, чем старые, из-за компьютеров

Сегодня многие автомобили подключены к интернету и оснащены различными бортовыми компьютерами, процессорами и беспроводными системами.

При этом «умные» автомобили с высокотехнологичной начинкой угнать едва ли не проще, чем старые модели, считает заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Особенно это касается китайских машин, чьи системы безопасности не всегда являются прозрачными для обычных пользователей.

Злоумышленники могут получить доступ к автомобилю через беспроводное соединение по сотовой связи, Bluetooth или Wi-Fi и затем манипулировать различными системами автомобиля, такими как тормоза, стеклоочистители и звуковой сигнал. Кроме того, они могут украсть конфиденциальную информацию, включая местоположение автомобиля и другие данные бортового компьютера.

Эксперт также указывает на уязвимость автомобилей, связанную с протоколом CAN, который был разработан еще в 80-х годах и объединяет все датчики и устройства автомобиля в единую сеть, что делает его уязвимым для хакерских атак.

Раньше для взлома автомобиля требовались глубокие знания и специальное оборудование, что делало такие атаки довольно затратными для преступников. А сейчас в сети даркнет можно найти предложения услуг по взлому авто по «демократичной» цене.

Эксперт советует всем владельцам авто и «умных» устройств следовать рекомендациям производителей, устанавливать обновления бортовой системы только из надежных и лицензионных источников и избегать попыток самостоятельной перепрошивки систем автомобиля.

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Источник: Прайм

Фото: Depositphotos