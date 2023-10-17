Новая реальность
#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ford объявил об отзывной кампании: какие машины подлежат ремонтуFord объявил об отзывной кампании: какие машины подлежат ремонту
Ford отзовет более 238 тыс. кроссоверов...
Доступ к турбодизелю – через кабину. Впрыска мочевины AdBlue нет, что для владельцев несомненный плюс.Новый дизель для Патриота – как везет, какой расход
Эксперт «За рулем» протестировал будущий...
Спрос превышает предложение: каких «китайцев» нам не хватаетСпрос превышает предложение: каких «китайцев» нам не хватает
Дилеры назвали самые дефицитные китайские авто...

Новые российские микросхемы появятся в отечественных машинах в 2026 году

НПП Итэлма вложит 2 млрд рублей в печатные платы для автоэлектроники

Производство печатных плат 6-го класса точности, имеющее мощность 15 млн квадратных дециметров в год (кв. дм в год), планируют запустить в России в 2026 году. Проект в рамках локализации электроники продвигает отечественный производитель НПП Итэлма, а целью его ставится увеличение уровня локализации самого предприятия, а также укрепление позиций на рынке. Отметим, что НПП Итэлма выпускает электронные блоки управления (ЭБУ) и другую автоэлектронику.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Сообщается, что потребность автопрома в отечественных платах растет: в 2022 году она составляла 4 млн кв. дм. а к 2026 году может дойти до 10 млн кв. дм. Кроме того, дефицит плат испытывают и производители вычислительной техники. Локализация электронной компонентной базы (ЭКБ) является важной задачей следующих нескольких лет.

«Сейчас идет процесс проектирования производственной линии и подбор оборудования. Около половины выпускаемой продукции мы планируем использовать для собственных нужд, остальное — продавать на открытом рынке»,— уточнил руководитель направления локализации ЭКБ компании Александр Чистов.

Источник уточняет, что Итэлма готова вложить в проект около 2 миллиардов рублей. Запуск нового производства будет происходить поэтапно в 2025-2026 годах.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Коммерсант

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0