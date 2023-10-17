Новые российские микросхемы появятся в отечественных машинах в 2026 году

НПП Итэлма вложит 2 млрд рублей в печатные платы для автоэлектроники

Производство печатных плат 6-го класса точности, имеющее мощность 15 млн квадратных дециметров в год (кв. дм в год), планируют запустить в России в 2026 году. Проект в рамках локализации электроники продвигает отечественный производитель НПП Итэлма, а целью его ставится увеличение уровня локализации самого предприятия, а также укрепление позиций на рынке. Отметим, что НПП Итэлма выпускает электронные блоки управления (ЭБУ) и другую автоэлектронику.

Сообщается, что потребность автопрома в отечественных платах растет: в 2022 году она составляла 4 млн кв. дм. а к 2026 году может дойти до 10 млн кв. дм. Кроме того, дефицит плат испытывают и производители вычислительной техники. Локализация электронной компонентной базы (ЭКБ) является важной задачей следующих нескольких лет.

«Сейчас идет процесс проектирования производственной линии и подбор оборудования. Около половины выпускаемой продукции мы планируем использовать для собственных нужд, остальное — продавать на открытом рынке»,— уточнил руководитель направления локализации ЭКБ компании Александр Чистов.

Источник уточняет, что Итэлма готова вложить в проект около 2 миллиардов рублей. Запуск нового производства будет происходить поэтапно в 2025-2026 годах.

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Источник: Коммерсант

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